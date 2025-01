Lapresse.it - Manifestazione pro-Gaza a Istanbul: c’è anche il figlio di Erdogan

Decine di migliaia di persone si sono radunate oggi sul ponte di Galata a, in Turchia, per esprimere solidarietà ai palestinesi di. I dimostranti hanno sventolato bandiere turche e palestinesi e hanno scandito lo slogan ‘Liberate la Palestina’ durante la protesta, organizzata dalla Piattaforma della Volontà Nazionale, una coalizione di oltre 300 gruppi filo-palestinesi e islamici.Bilaldel presidente Recep Tayyip, si è rivolto alla folla, esortando a sosteneree condannando le azioni di Israele. Ha fatto riferimento alla recente cacciata del presidente siriano Bashar Assad da parte delle forze ribelli. “I musulmani in Siria sono stati determinati, pazienti e hanno ottenuto la vittoria. Dopo la Siria,uscirà vittoriosa dall’assedio”, ha detto.