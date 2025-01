Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:58 Ancoraci separano dall’ingresso in campo dei due tennisti.05:53 Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il russo Karen Khachanov ed il giapponese Kei Nishikori.05:48 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ad oggi ferma sull’1 pari.05:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta del secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed il britannico Cameron. Poco meno di 20all’ingresso in campo dei due tennisti.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed il britannico Cameron. Terzo confronto diretto tra i due e situazione sull’1 pari. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il russo Karen Khachanov ed il giapponese Kei Nishikori.