Juventus-Milan, probabili formazioni: Conceicao rivoluzione o no?

Sale l'attesa a Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma dal 2 al 6 gennaio. Le due semifinali, come noto, saranno Inter-Atalanta e. Entrambe le partite si giocheranno alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park; la prima domani, giovedì 2 gennaio e la seconda dopodomani, venerdì 3 gennaio. Ecco le ultime sulledi. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Il- che è arrivato nella giornata di ieri a Riyadh - ha lasciato a casa il lungodegente Alessandro Florenzi e gli altri due infortunati, Samuel Chukwueze e Noah Okafor.ha però aggregato alla lista dei giocatori sbarcati sul suolo arabo qualche giovane interessante. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati e disponibili per il match contro ladi Thiago Motta.