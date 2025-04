Il cardinale Pizzaballa verso il Conclave il tifo di Cologno al Serio | Persona di rara umiltà ha qualità da Papa

Cologno al Serio (Bergamo), 28 aprile 2025 – Dopo i funerali di Papa Francesco, oggi è stata decisa la data di inizio del Conclave – il 7 maggio – e a Cologno al Serio fanno tutti il tifo per il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini tra i favoriti a succedere a Jorge Bergoglio, originario proprio del paese in provincia di Bergamo. Pierbattista Pizzaballa, chi è il cardinale bergamasco tra i candidati per la successione di Papa FrancescoQuello del Pontefice è un “ruolo di grande responsabilità. Richiede tanta abnegazione, tanto sacrificio, ma anche tanta conoscenza e tanto equilibrio. E queste sono caratteristiche che lui ha”, ha detto Don Giuseppe Navoni, parroco di Cologno al Serio, che conosce molto bene Pizzaballa. “Come parroco del suo paese nativo siamo in contatto - ha spiegato all’Ansa - qui vive la sua mamma. Ilgiorno.it - Il cardinale Pizzaballa verso il Conclave, il tifo di Cologno al Serio: “Persona di rara umiltà, ha qualità da Papa” Leggi su Ilgiorno.it al(Bergamo), 28 aprile 2025 – Dopo i funerali diFrancesco, oggi è stata decisa la data di inizio del– il 7 maggio – e aalfanno tutti ilper ilPierbattista, patriarca di Gerusalemme dei Latini tra i favoriti a succedere a Jorge Bergoglio, originario proprio del paese in provincia di Bergamo. Pierbattista, chi è ilbergamasco tra i candidati per la successione diFrancescoQuello del Pontefice è un “ruolo di grande responsabilità. Richiede tanta abnegazione, tanto sacrificio, ma anche tanta conoscenza e tanto equilibrio. E queste sono caratteristiche che lui ha”, ha detto Don Giuseppe Navoni, parroco dial, che conosce molto bene. “Come parroco del suo paese nativo siamo in contatto - ha spiegato all’Ansa - qui vive la sua mamma.

