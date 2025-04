Maxi blackout in Spagna Portogallo e Francia

Spagna, le centrali nucleari hanno smesso di produrre elettricità. Lo riferisce El Pais Imolaoggi.it - Maxi blackout in Spagna, Portogallo e Francia Leggi su Imolaoggi.it Stop a Internet, treni ed aerei. In, le centrali nucleari hanno smesso di produrre elettricità. Lo riferisce El Pais

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

