Fiumicino arrestato 66enne per violenza sessuale

Fiumicino, 28 aprile 2025 – Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione: questi i reati per i quali un uomo, 66enne di Fiumicino, è finito in arresto e deve ora scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Un secondo arresto riguarda una donna italiana di 28 anni, che deve scontare invece una pena di 8 anni e 7 mesi di reclusione, per i reati di rapina, furto ed evasione. Entrambi sono stati accompagnati rispettivamente presso le case circondariali di Civitavecchia e Roma Rebibbia.Entrambe le attività rientrano nell’ambito dei servizi effettuati nelle aree di maggiore afflusso di pellegrini e di turisti, in occasione degli eventi giubilari capitolini e dei fenomeni della “movida” sul litorale romano, i Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia hanno rintracciato e arrestato due persone, sottoposte ad ordinanza di esecuzione per la carcerazione e denunciato alla Procura della Repubblica ben 17 persone, di cui 3, per guida senza patente o con patente revocata, 4 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, 5 persone per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, una per ricettazione, una per resistenza a pubblico ufficiale, 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per detenzione abusiva di munizionamento. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 28 aprile 2025 – Maltrattamenti in famiglia,ed estorsione: questi i reati per i quali un uomo,di, è finito in arresto e deve ora scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Un secondo arresto riguarda una donna italiana di 28 anni, che deve scontare invece una pena di 8 anni e 7 mesi di reclusione, per i reati di rapina, furto ed evasione. Entrambi sono stati accompagnati rispettivamente presso le case circondariali di Civitavecchia e Roma Rebibbia.Entrambe le attività rientrano nell’ambito dei servizi effettuati nelle aree di maggiore afflusso di pellegrini e di turisti, in occasione degli eventi giubilari capitolini e dei fenomeni della “movida” sul litorale romano, i Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia hanno rintracciato edue persone, sottoposte ad ordinanza di esecuzione per la carcerazione e denunciato alla Procura della Repubblica ben 17 persone, di cui 3, per guida senza patente o con patente revocata, 4 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, 5 persone per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, una per ricettazione, una per resistenza a pubblico ufficiale, 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per detenzione abusiva di munizionamento.

