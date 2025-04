Piombino cammina per strada armata di un coltello e con una bottiglia di metadone | denunciata

Piombino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ottica dell’incremento dei livelli di sicurezza. Livornotoday.it - Piombino, cammina per strada armata di un coltello e con una bottiglia di metadone: denunciata Leggi su Livornotoday.it I carabinieri dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ottica dell’incremento dei livelli di sicurezza.

Cosa riportano altre fonti

Jesi, uomo di 51 anni investito e ucciso da un'auto mentre cammina in strada - JESI - Tragedia nel tardo pomeriggio in via Minonna, a Jesi. Un uomo è stato investito e ucciso da una donna alla guida di un'auto, mentre camminava sulla strada. L'incidente... 🔗corriereadriatico.it

Stefano Riga ha un malore mentre cammina per strada, si accascia sulla panchina della gelateria e muore a 65enne davanti ai passanti - TREVISO - Tragedia questa mattina in via Noalese. Un uomo di 65 anni, Stefano Riga, residente nel Veneziano, è morto improvvisamente davanti alla gelateria Fantasy per un... 🔗ilgazzettino.it

Cammina per strada e un gatto nero le cade in testa: trauma cranico per Zita Fusco (ex Amici) - (Adnkronos) – Paura per un'ex allieva di Amici. Zita Fusco, 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi, mentre passeggiava tra le strade di Milano è stata colpita alla testa da un gatto nero caduto dal terzo piano. Zita Fusco ha raccontato nei giorni scorsi a […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piombino, cammina per strada armata di un coltello e con una bottiglia di metadone: denunciata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giani: "Questa strada ? strategica per Piombino" - Giani: "Questa strada ? strategica per Piombino" Paolo Bonolis: «Il Grande Fratello ha rotto i cog... I giovani dei talent a Sanremo? Idea mia, non di Amadeus» Parte La Dolce Vita Orient Express ... 🔗msn.com