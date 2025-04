Quifinanza.it - Recensioni negative, fin dove puoi spingerti senza rischiare una querela?

Oggi tutto si recensisce – dal caffè sotto casa all’idraulico contattato su WhatsApp – le opinioni digitali sono valuta sociale. Un passaparola amplificato,basta una stella in meno per far deragliare la reputazione di un’attività. Eppure, nonostante l’utilità delle, nel 2024 le segnalazioni alla Polizia Postale per commenti ritenuti offensivi o lesivi sono aumentate del 28%. Vediamo cosa succede quando la critica si trasforma in attacco.Quando si può configurare il reato di diffamazione online?Nel nostro ordinamento, esprimere opinioninon è di per sé illecito. Tuttavia, quando una recensione travalica i limiti, può integrare una condotta penalmente rilevante. A maggior ragione quando le dichiarazioni sono diffuse online,la platea potenziale di lettori è estesa e l’impatto reputazionale è amplificato.