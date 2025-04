Danza campionato regionale Csen 2025 | vicecampioni gli under 15 e 21 della Fantasy Dance

campionato regionale Sicilia Csen 2025 danze coreografiphic e latine capitanato da Massimiliano Gandelli e Federico Leli, dove le ragazze dell'associazione sportiva dilettantistica Fantasy Dance di Mili marina delle insegnanti Messineo. Messinatoday.it - Danza, campionato regionale Csen 2025: vicecampioni gli under 15 e 21 della Fantasy Dance Leggi su Messinatoday.it Si è concluso questo weekend il circuito riguardante ilSiciliadanze coreografiphic e latine capitanato da Massimiliano Gandelli e Federico Leli, dove le ragazze dell'associazione sportiva dilettantisticadi Mili marina delle insegnanti Messineo.

