Forse non l' hai notato per lo choc ma nel secondo devastante episodio di The Last of Us 2 c' era uno splendido easter egg

Last of Us 2, così come nella prima stagione, ci ha tirato un brutto scherzo. Anche se speravamo che le cose, almeno nella serie, potessero andare diversamente, il Joel interpretato da Pedro Pascal ci ha lasciato con una morte dolorosa nel modo e nella sostanza. Per altro, anticipata. Vedere uno dei papà più amati dal web finire male, tanto da sembrare un cestino di fragole capitato per sbaglio sotto una pressa, è stato semplicemente devastante.Come se non bastasse la crudezza della scena, tutto l'episodio è stato pensato per scioccare lo spettatore, sottoposto a una tensione ed emozione altissime per tutto il tempo, con il colpo di grazia finale di una morte di Joel che i fan non potranno mai dimenticare. Magari questo approccio contribuisce a spiegare perché lo show non dimentica mai la posta in gioco emotiva, in cui la morte di Joel segna un indiscutibile spartiacque.

