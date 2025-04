Arnaldi vince con Dzumhur e vola agli ottavi del torneo di Madrid

Arnaldi approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. L'italiano, dopo aver piegato ieri Novak Djokovic, oggi ha superato in due set - 6-3 6-4 - il bosniaco Danir Dzumhur.Arnaldi è stato sorpreso nel match da un blackout che ha colpito diverse regioni della Spagna lasciando al buio anche i Mutua Open di Madrid. Così dal 3-2 del secondo set il giudice di sedia non ha potuto usufruire della tecnologia di supporto. Attualmente il torneo è fermo, gli altri incontri non si giocano.Prossimo avversario di Matteo Arnaldi sarà uno tra lo statunitense Tiafoe ed il francese Muller. Sport.quotidiano.net - Arnaldi vince con Dzumhur e vola agli ottavi del torneo di Madrid Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 - Matteoapprodadi finale del Masters 1000 di. L'italiano, dopo aver piegato ieri Novak Djokovic, oggi ha superato in due set - 6-3 6-4 - il bosniaco Danirè stato sorpreso nel match da un blackout che ha colpito diverse regioni della Spagna lasciando al buio anche i Mutua Open di. Così dal 3-2 del secondo set il giudice di sedia non ha potuto usufruire della tecnologia di supporto. Attualmente ilè fermo, gli altri incontri non si giocano.Prossimo avversario di Matteosarà uno tra lo statunitense Tiafoe ed il francese Muller.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

Wta Cluj-Napoca 2025, Bronzetti vince il derby italiano e vola in semifinale: Cocciaretto battuta in due set - Un derby italiano tra campionesse del mondo, l’occasione per testare le rispettive potenzialità. È Lucia Bronzetti a vincere il confronto con Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-1 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco nel match dei quarti del torneo Wta di Cluj-Napoca. La numero 72 al mondo, che fin qui in Romania non ha ancora perso un set, dopo aver superato anche Halep e Stearns, sfiderà in semifinale Katerina Siniakova, testa di serie numero 5, reduce dalla vittoria su Viktoriya Tomova. 🔗sportface.it

Gabry Ponte (come previsto) vince il San Marino Song Contest con “Tutta l’Italia” (un paradosso) e vola all’Eurovision Song Contest 2025 - Può la sigla del Festival di Sanremo 2025 con un titolo inequivocabile “Tutta l’Italia” vincere San Marino Song Contest e rappresentare la Repubblica di San Marino a Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 maggio? La risposta è sì e il simpatico paradosso porta il nome di Gabry Ponte che ha stracciato la concorrenza di altri 19 agguerritissimi colleghi e musicisti. Dunque come ampiamente previsto alla vigilia Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest, condotto da Flora Canto con Francesco Facchinetti, con “Tutta l’Italia”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arnaldi vince con Dzumhur e vola agli ottavi del torneo di Madrid; Clamoroso, tutta la Spagna senza luce, Arnaldi al buio: cosa è successo in campo a Madrid; LIVE DAY 6: tre italiani in corsa, apre Arnaldi con Dzumhur; Arnaldi batte Djokovic e vola ai sedicesimi del Torneo di Madrid. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atp Madrid, Arnaldi vince ancora e vola agli ottavi di finale - Dopo aver eliminato Djokovic, l'azzurro supera nettamente anche Dzumhur: ora la sfida con uno tra Tiafoe e Muller per i quarti ... 🔗corrieredellosport.it

Arnaldi vince con Dzumhur e vola agli ottavi del torneo di Madrid - Roma, 28 aprile 2025 - Matteo Arnaldi approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. L'italiano, dopo aver piegato ieri Novak Djokovic, oggi ha superato in due set - 6-3 6-4 - il bosniaco ... 🔗sport.quotidiano.net

Matteo Arnaldi batte anche Dzumhur e vola agli ottavi a Madrid - Dopo la vittoria su Djokovic, il tennista ligure supera in due set (6-3 6-4) il bosniaco e accede agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open ... 🔗msn.com