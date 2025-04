Fondazione Angelo Vassallo | A Ogliastro Cilento nasce una nuova Casetta del Libro

Ogliastro Cilento, è stata inaugurata una nuova “Casetta del Libro” dedicata alla memoria di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ogliastro Futura, nasce dalla volontà di celebrare non solo il ricordo di Angelo, ma anche i valori in cui ha sempre creduto: il rispetto per il territorio, la bellezza, la cultura come strumenti di emancipazione e di crescita civile.La “Casetta del Libro” vuole essere un presidio permanente di cultura e condivisione, dove i libri possono essere presi e lasciati liberamente da chiunque. L’idea, fortemente voluta da Mariarosaria Barone, parte dalla convinzione che la bellezza, come la cultura, sia contagiosa: “Angelo sapeva vedere la bellezza ovunque – ha spiegato Barone – e oggi vogliamo che quella bellezza continui a diffondersi attraverso i libri e la scrittura”. Anteprima24.it - Fondazione Angelo Vassallo: “A Ogliastro Cilento nasce una nuova “Casetta del Libro” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNella frazione di Finocchito, a, è stata inaugurata unadel” dedicata alla memoria di, il Sindaco Pescatore. L’iniziativa, promossa dall’AssociazioneFutura,dalla volontà di celebrare non solo il ricordo di, ma anche i valori in cui ha sempre creduto: il rispetto per il territorio, la bellezza, la cultura come strumenti di emancipazione e di crescita civile.La “del” vuole essere un presidio permanente di cultura e condivisione, dove i libri possono essere presi e lasciati liberamente da chiunque. L’idea, fortemente voluta da Mariarosaria Barone, parte dalla convinzione che la bellezza, come la cultura, sia contagiosa: “sapeva vedere la bellezza ovunque – ha spiegato Barone – e oggi vogliamo che quella bellezza continui a diffondersi attraverso i libri e la scrittura”.

