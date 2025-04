Incidente sulla strada dei Pescatori Automobilista di 25 anni si schianta contro un camion e muore sul colpo

strada dei Pescatori (sr 516) a Codevigo. Per cause al vaglio dei carabinieri un 25enne al volante di un'auto si. Ilgazzettino.it - Incidente sulla strada dei Pescatori. Automobilista di 25 anni si schianta contro un camion e muore sul colpo Leggi su Ilgazzettino.it CODEVIGO (PADOVA) - Oggi (lunedì 28 aprile) poco prima delle 10 ladei(sr 516) a Codevigo. Per cause al vaglio dei carabinieri un 25enne al volante di un'auto si.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente sulla strada dei Pescatori. Automobilista di 25 anni si schianta contro un camion, è morto sul colpo. Traffico in tilt, viabilità modificata - CODEVIGO (PADOVA) - Dramma sulla strada, oggi, lunedì 28 aprile alle 10 lungo la strada dei Pescatori a Codevigo. Per cause ora al vaglio dei carabinieri, un automobilista, un 25enne, si... 🔗ilgazzettino.it

Incidente a Castagnole, automobilista perde il controllo della vettura e finisce fuori strada - Automobilista perde il controllo della vettura e finisce fuori strada sulla provinciale 141 all’altezza di Castagnole. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri – sabato 8 febbraio 2025 – e non è ancora chiara la dinamica. Forse ha perso il controllo del mezzo a causa della pioggia. Il ragazzo... 🔗torinotoday.it

Incidente sull’A1: investito e ucciso da automobilista mentre attraversa la strada - Terribile incidente sull’A1: un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto mentre tentava di attraversare la carreggiata. Il conducente responsabile non si è fermato, proseguendo la sua corsa. La tragedia si è verificata all’alba di mercoledì 19 marzo, intorno alle 6, al chilometro 509, tra Orte e Ponzano Romano. Morto investito sull’A1 Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente sulla strada dei Pescatori. Automobilista di 25 anni si schianta contro un camion, è morto sul colpo; Invade la corsia opposta di marcia e si schianta contro un camion; Agghiacciante incidente, muore l'automobilista; Frontale tra auto e camion a Codevigo: morto un ragazzo di 25 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente sulla strada dei Pescatori. Automobilista si schianta contro un camion, è morto sul colpo. Traffico in tilt, viabilità modificata - CODEVIGO (PADOVA) - Dramma sulla strada, oggi, lunedì 28 aprile alle 10 lungo la strada dei Pescatori a Codevigo. Per cause ora al vaglio dei carabinieri, un automobilista si ... 🔗ilgazzettino.it

Agghiacciante incidente, muore l'automobilista - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Codevigo, in provincia di Padova, nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile. 🔗polesine24.it

Codevigo, terribile scontro frontale tra un'auto e un camion: un morto e un ferito - La tragedia lunedì mattina lungo la Statale 516. Deceduto l’automobilista, ferito il conducente del mezzo pesante. Entrambi i veicoli sono finiti in un fossato ... 🔗rainews.it