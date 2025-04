Billing | Vittoria fondamentale ma il Napoli deve restare concentrato Sogno ancora il gol

Billing: «Vittoria fondamentale, ma il Napoli deve restare concentrato. Sogno ancora il gol»">Philp Billing, centrocampista del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine della sfida vinta contro il Torino. Il danese ha sottolineato l’importanza del successo senza però distogliere l’attenzione dal cammino ancora da completare: «Sappiamo quanto sia importante questa Vittoria per tutti, siamo davvero molto felici. Però mancano ancora quattro partite da giocare, quattro grandi finali e non dobbiamo guardare troppo lontano. Dobbiamo pensare ad ogni partita e a conquistare punti, sperando poi alla fine di poter festeggiare».Billing ha confessato un piccolo rammarico personale per l’occasione mancata nel corso del match: «La traversa? So che avrei dovuto segnare, è stata una grande occasione: non dormirò stanotte pensando a questo, perché sarebbe stato importante per me. Napolipiu.com - Billing: «Vittoria fondamentale, ma il Napoli deve restare concentrato. Sogno ancora il gol» Leggi su Napolipiu.com : «, ma ilil gol»">Philp, centrocampista del, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine della sfida vinta contro il Torino. Il danese ha sottolineato l’importanza del successo senza però distogliere l’attenzione dal camminoda completare: «Sappiamo quanto sia importante questaper tutti, siamo davvero molto felici. Però mancanoquattro partite da giocare, quattro grandi finali e non dobbiamo guardare troppo lontano. Dobbiamo pensare ad ogni partita e a conquistare punti, sperando poi alla fine di poter festeggiare».ha confessato un piccolo rammarico personale per l’occasione mancata nel corso del match: «La traversa? So che avrei dovuto segnare, è stata una grande occasione: non dormirò stanotte pensando a questo, perché sarebbe stato importante per me.

Approfondimenti da altre fonti

La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli - La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli Nel dibattito cervellotico sul campionato del Napoli per avere una cifra del lavoro di Conte bisogna vedere Bayern-Inter di ieri sera. Stare a 3 punti da una squadra che a Monaco ha sofferto, domato e vinto con sprazzi di grande calcio in casa di una delle favorite per la vittoria della Champions. Grazie all’andamento claudicante dei nerazzurri in serie A gli azzurri sono ancora lì “a dare fastidio”. 🔗ilnapolista.it

Napoli, torna il tram a Piazza Vittoria: al via i lavori - Pronti a partire i lavori per la valorizzazione e il ripristino della linea del tram che si estende da Via Acton a Piazza Sannazaro, passando per Piazza Vittoria. Da lunedì 7 aprile partono i lavori per la valorizzazione e il ripristino della linea tranviaria nel tratto che si estende da Via Acton, galleria Vittoria, Piazza […] 🔗2anews.it

Caos Napoli-Milan: “Intervenga la Procura Federale, vittoria a tavolino” - La sfida del ‘Maradona’ si tinge di giallo: sta succedendo di tutto, chiosa senza precedenti e nuova svolta Prima Politano, poi Lukaku. Uno-due famelico del Napoli che, mettendo a nudo tutte le fragilità difensive evidenziate dal Milan, ha subito instradato la sfida del ‘Maradona’, lanciando un messaggio importante all’Inter di Simone Inzaghi. Prima mezz’ora dominata in lungo e in largo dagli uomini di Conte, capaci di sbloccare la contesa sin dal primo minuto e sempre sul pezzo. 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Napoli conquista una vittoria fondamentale contro il Torino, è primo da solo e favorito per lo scudetto; Napoli, Billing: Ci sono ancora quattro partite, dobbiamo restare concentrati; Napoli-Torino 2-0, trionfo azzurro al Maradona e vetta conquistata. Rileggi qui la partita.; Napoli in fuga: 2-0 al Torino e vetta solitaria, a Bergamo pari di rigore tra Atalanta e Lecce. 🔗Ne parlano su altre fonti

Billing: “Vittoria importante, dobbiamo restare concentrati” - Il calciatore del Napoli, Philp Billing, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine di Napoli-Torino. Di seguito le sue parole: ... 🔗msn.com

Billing: “Al Napoli tutti sanno cosa fare. Scudetto? Ci aspettano quattro finali”, poi il siparietto su McTominay - Il calciatore del Napoli, Philip Billing, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine di Napoli-Torino. Il Napoli ha sconfitto il Torino al Maradona conquistando così il primo post ... 🔗informazione.it

Billing: «Mancano quattro finali, non dobbiamo guardare troppo lontano» - Il centrocampista Philip Billing è intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria del Napoli contro il Torino 2-0. 🔗ilnapolista.it