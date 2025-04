Sindacalista indagato per simulazione di reato a Genova la Cgil sospende il segretario della Fillea Mura

Ilsecoloxix.it - Sindacalista indagato per simulazione di reato a Genova, la Cgil sospende il segretario della Fillea Mura Leggi su Ilsecoloxix.it Il responsabile provinciale degli edili aveva denunciato di essere stato aggredito da due fascisti, ma poi aveva ritirato la querela e infine confessato che non era vero nulla

Cosa riportano altre fonti

L’aggressione fascista a Sestri Ponente “è inventata”: sindacalista genovese indagato per simulazione di reato - Era tutta un’invenzione “l’aggressione fascista” a Sestri Ponente denunciata il 15 aprile scorso dal segretario genovese della Fillea Cgil, Fabiano Mura. Un racconto frutto esclusivamente della sua fantasia e che, adesso, rischia di costargli caro. La Procura di Genova ha infatti aperto un fascicolo che lo vede indagato con l’accusa di simulazione di reato. A riportare la notizia è il Secolo XIX, che due giorni dopo il presunto raid aveva scritto anche della decisione dell’uomo di ritirare la denuncia, spiegando che “il sindacalista ha ammesso davanti al magistrato di aver inventato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

