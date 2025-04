MotoGp monopolio Ducati | 22 vittorie consecutive come Honda

Bologna, 28 aprile 2025 – Ventidue vittorie di fila, esattamente come Honda a fine anni novanta. Ducati ha monopolizzato la Moto gp, partendo proprio da Jerez 2024 per chiudere il cerchio a Jerez 2025. Un anno fa vinse Pecco Bagnaia, ad aprire la striscia, domenica ha vinto Alex Marquez, al suo primo successo in top class. Il succo del discorso è che sono state ventidue vittorie consecutive in gara lunga, eguagliando la striscia di Honda tra il 1997 e il 1998. Si potrebbe sentenziare un monomarca Ducati. La superiorità è netta schiacciante, senza appello, come lo fu quello dell'ala dorata tra il gp di Malesia 1997 e quello di Olanda del 1998. A interrompere quella sequenza fu Simon Crafar su Yamaha, che vinse il gran premio di Gran Bretagna a Donington proprio su Mick Doohan, l'alfiere Honda che contribuì con 18 successi su 22 in quella clamorosa striscia.

