Blackout in Spagna Portogallo e Sud della Francia | cosa sta succedendo?

Blackout ha interessato l'intera penisola iberica e alcune regioni del sud della Francia. L'interruzione dell'energia elettrica è iniziata intorno alle 12:30, causando disagi significativi in Spagna, Portogallo e aree limitrofe della Francia. Città spagnole come Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia sono rimaste senza elettricità. I servizi di trasporto pubblico, inclusi metropolitane e treni, sono stati sospesi, mentre gli aeroporti hanno subito ritardi e cancellazioni di voli. Anche le telecomunicazioni e i sistemi di pagamento elettronico hanno registrato interruzioni. Le centrali nucleari spagnole hanno cessato la produzione per motivi di sicurezza, mantenendo operativi solo i sistemi interni tramite generatori di emergenza. In Portogallo, Lisbona e Porto hanno affrontato situazioni simili, con interruzioni nei trasporti e nelle comunicazioni.

