Vaticano fissato l’inizio del Conclave | il 7 maggio la Cappella Sistina si chiude al mondo

fissato per mercoledì 7 maggio l’inizio del Conclave che eleggerà il nuovo Pontefice. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la quinta Congregazione generale, alla presenza di circa 180 cardinali. Come da tradizione, il maestro delle Celebrazioni liturgiche pronuncerà il solenne “Extra omnes”, esortando tutti coloro che non partecipano all’elezione a lasciare la Cappella Sistina.Il significato dell’ “Extra omnes”“Extra omnes” significa “Fuori tutti”. Con questa formula latina si sancisce l’isolamento dei cardinali elettori dal resto del mondo. Solo coloro che hanno meno di 80 anni parteciperanno al Conclave, rimanendo all’interno della Cappella Sistina fino alla fumata bianca e al celebre “Habemus Papam” che annuncerà il nuovo Vescovo di Roma.Un Conclave breve o lungo? I pronostici tra i cardinaliTra i porporati elettori si respira un clima di attesa. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, 28 aprile 2025 – È statoper mercoledì 7delche eleggerà il nuovo Pontefice. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la quinta Congregazione generale, alla presenza di circa 180 cardinali. Come da tradizione, il maestro delle Celebrazioni liturgiche pronuncerà il solenne “Extra omnes”, esortando tutti coloro che non partecipano all’elezione a lasciare la.Il significato dell’ “Extra omnes”“Extra omnes” significa “Fuori tutti”. Con questa formula latina si sancisce l’isolamento dei cardinali elettori dal resto del. Solo coloro che hanno meno di 80 anni parteciperanno al, rimanendo all’interno dellafino alla fumata bianca e al celebre “Habemus Papam” che annuncerà il nuovo Vescovo di Roma.Unbreve o lungo? I pronostici tra i cardinaliTra i porporati elettori si respira un clima di attesa.

Il Vaticano è sospeso fra passato e futuro, i conservatori al Conclave divisi e senza candidato - Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

