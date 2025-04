Dal vano porta oggetti dell' autocarro escono 30 panetti di cocaina | arrestato

della Compagnia di San Miniato, nella mattinata dello scorso 23 aprile, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un soggetto italiano trovato in disponibilità di 35 chili di cocaina.I. Pisatoday.it - Dal vano porta oggetti dell'autocarro escono 30 panetti di cocaina: arrestato Leggi su Pisatoday.it I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobilea Compagnia di San Miniato, nella mattinatao scorso 23 aprile, hannoin flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un soggetto italiano trovato in disponibilità di 35 chili di.I.

Se ne parla anche su altri siti

Tenere la porta aperta per i Fratelli tutti. Il ricordo dell’imam Pallavicini - Il direttore generale Salim Al Malik dell’Icesco, l’organizzazione del mondo islamico per l’educazione, la scienza e la cultura, mi ha trasmesso un messaggio di cordoglio esprimendo la sua tristezza per la scomparsa di Papa Francesco e ricordando la sua testimonianza e impegno per i valori universali, per la santità della vita, il rispetto della dignità umana e i suoi appelli per la pace e per la cessazione dei conflitti. 🔗formiche.net

La comica più amata dei social porta sul palco dell’Astra i Millennials: Giorgia Fumo in "Vita Bassa" - Troppo vecchi per la paghetta e troppo giovani per comprare casa, al Cinema Teatro Astra riflettori accesi sull’evoluzione dei Millennials. Venerdì 14 marzo, ore 21, Giorgia Fumo arriva a San Giovanni Lupatoto con Vita Bassa, uno spassoso affresco contemporaneo della generazione più nostalgica di... 🔗veronasera.it

"Un colpo di pistola": Clelia Cucco porta in scena il lato più oscuro dell'amore - La storia di un amore disperato e geloso. La confessione dolorosa di una donna che racconta il suo matrimonio di solitudine, schiacciata da un diffuso senso d'inferiorità che l'ha portata a sopportare per anni la stramba relazione extraconiugale del marito. Martedì 18 marzo alle ore 21 al Teatro... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dal vano porta oggetti dell'autocarro escono 30 panetti di cocaina: arrestato; Recensione del cavo Swissten SOFT SILICONE; In auto, quasi mezzo chilo di ori trafugati in chiesa e in casa, stupefacenti: arrestato; Nasconde in una scarpa e nel vano porta oggetti dell’auto cocaina, arrestato 20enne di origine rumena. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Viaggia con 70mila euro in contanti nel vano portaoggetti dell’auto: fermato alla frontiera di Como - Ma la sua strana agitazione ha fatto subito insospettire gli agenti, che nel retro del vano portaoggetti dell’auto con cui è arrivato in dogana hanno rinvenuto diversi sacchetti in cellophane ... 🔗fanpage.it

Como, in frontiera con 70mila euro non dichiarati nel vano portaoggetti - Como, 2 aprile 2025 – Nel retro del vano portaoggetti dell’auto con cui è arrivato in dogana, c’erano diversi sacchetti in cellophane contenenti valuta, in euro e franchi svizzeri di ... 🔗ilgiorno.it

Valico di Brogeda, cittadino albanese nascondeva 70mila euro in un vano dell’auto - Valico di Brogeda, fermato un turista straniero con quasi 70.000 euro occultati in un vano dell’auto. Nei giorni scorsi ... Così, nel retro del vano portaoggetti, è stata scoperta una cavità al cui ... 🔗espansionetv.it