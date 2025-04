Guasto alla rete elettrica in Spagna | ripristino completo in 6-10 ore convocato Consiglio di sicurezza

elettrica. Lo riportano i media spagnoli.Il governo ha appena convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale. I suoi membri, tra cui il primo ministro, il capo di Stato Maggiore della Difesa e il direttore del Centro Nazionale di Intelligence (CNI), si riuniranno per analizzare la possibile origine del grave Guasto della rete elettrica verificatosi in Spagna. Quotidiano.net - Guasto alla rete elettrica in Spagna: ripristino completo in 6-10 ore, convocato Consiglio di sicurezza Leggi su Quotidiano.net Red Eléctrica segnala che ci vorranno dalle "sei alle dieci ore" per ripristinare completamente la corrente. Lo riportano i media spagnoli.Il governo ha appenad'urgenza ilper lanazionale. I suoi membri, tra cui il primo ministro, il capo di Stato Maggiore della Difesa e il direttore del Centro Nazionale di Intelligence (CNI), si riuniranno per analizzare la possibile origine del gravedellaverificatosi in

