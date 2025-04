Iltempo.it - Premio Guido Carli, la XVI Edizione sarà intitolata a Papa Francesco

e interamente dedicata all'impegno sociale e all'attenzione agli ultimi la XVIdel, in programma a Roma il 9 maggio 2025 alle ore 17.30 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Tra i premiati, quattro figure simbolo della dal bene comune: padre Paolo Benanti, teologo dell'intelligenza artificiale al servizio dell'etica e della dignità umana; Gino Cecchettin, papà che ha saputo trasformare la sofferenza per la perdita di sua figlia Giulia in testimonianza contro la violenza sulle donne; Roberto Bezzi, presidente della Cooperativa Agricola di San Patrignano, comunità che è stata un faro per oltre 26mila ragazzi, in gran parte restituiti alla vita dopo la tossicodipendenza; Eugenia Canfora, “preside coraggio” di Caivano, in prima linea per offrire ai giovani alternative alla droga e alla camorra.