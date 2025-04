Ottavio Bianchi | Napoli pronto a gestire la volata Inter sulle ginocchia

Ottavio Bianchi: «Napoli pronto a gestire la volata, Inter sulle ginocchia»">Ottavio Bianchi, storico allenatore del primo scudetto del Napoli, è Intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli analizzando la corsa al titolo e il momento delle pretendenti. L’ex tecnico ha invitato alla prudenza: «Finché non si passa il traguardo è meglio stare coperti. Dicevamo che il Napoli aveva il vantaggio di non fare le coppe e così è stato. Ero a colazione con Prandelli e discutevamo proprio di questo: quando sei lì, è difficile, i microtraumi influiscono e avere la settimana per recuperarli è un vantaggio enorme».Bianchi ha poi commentato il calo dell’Inter, individuandone una spiegazione fisiologica: «Se giochi contro squadre attrezzate ci lasci la pelle. Il calo dell’Inter è fisiologico, succede anche alle grandi squadre europee. Napolipiu.com - Ottavio Bianchi: «Napoli pronto a gestire la volata, Inter sulle ginocchia» Leggi su Napolipiu.com : «la»">, storico allenatore del primo scudetto del, èvenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kissanalizzando la corsa al titolo e il momento delle pretendenti. L’ex tecnico ha invitato alla prudenza: «Finché non si passa il traguardo è meglio stare coperti. Dicevamo che ilaveva il vantaggio di non fare le coppe e così è stato. Ero a colazione con Prandelli e discutevamo proprio di questo: quando sei lì, è difficile, i microtraumi influiscono e avere la settimana per recuperarli è un vantaggio enorme».ha poi commentato il calo dell’, individuandone una spiegazione fisiologica: «Se giochi contro squadre attrezzate ci lasci la pelle. Il calo dell’è fisiologico, succede anche alle grandi squadre europee.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ottavio Bianchi: “Conte un gigante come leader, ma il Napoli deve restare concentrato sul Como” - Ottavio Bianchi: “Conte un gigante come leader, ma il Napoli deve restare concentrato sul Como”"> Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli nel 1987, racconta la sua visione del calcio moderno e analizza il momento degli azzurri, tra la trasferta imminente contro il Como e la sfida scudetto contro l’Inter. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Bianchi si sofferma su paralleli tra la sua esperienza e quella attuale di Antonio Conte, sottolineando come certe dinamiche nel calcio non cambino mai. 🔗napolipiu.com

Napoli, Inter, Atalanta: parla Ottavio Bianchi - L’ex calciatore e allenatore del Napoli Ottavio Bianchi è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ci sono ancora tante partite da giocare e per questo la lotta per lo scudetto deve essere allargata a quattro squadre. La squadra partenopea senza le coppe ha un grande vantaggio rispetto all’Inter. La Champions in questo momento comporta tanto dispendio di energia psicofisiche, è anche più difficile recuperare dai traumi con i turni infrasettimanali”. 🔗terzotemponapoli.com

Ottavio Bianchi, l’uomo del primo scudetto del Napoli: «Vinto con Maradona, ma anche con il collettivo» - Ottavio Bianchi, l’uomo del primo scudetto del Napoli: «Vinto con Maradona, ma anche con il collettivo»"> Una voce pacata e gentile, quella di Ottavio Bianchi, che oggi vive a Bergamo Alta, lontano dai riflettori del calcio. Non c’è un pallone nella sua casa, né targhe né maglie. Come ha raccontato in una lunga intervista concessa a la Gazzetta dello Sport, Bianchi ha lasciato il mondo del pallone «dalla sera alla mattina», mantenendo però intatti i ricordi di una carriera da allenatore e calciatore straordinaria. 🔗napolipiu.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ottavio Bianchi: Roma-Napoli è come un derby; Ottavio Bianchi: Napoli ed Atalanta favorite per lo scudetto. Scherzi ai giornalisti? Io ne facevo diversi; De Napoli confessa: Sto ancora male per quello che feci con Ottavio Bianchi al Napoli; Ottavio Bianchi: Conte apre allo scudetto perchè vede gli altri in crisi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bianchi: "Nel mio Napoli avrei visto bene un calciatore di Conte" - Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato del primato della compagine di Antonio Conte in classifica. 🔗msn.com

Bianchi avverte il Napoli: "Ricordate la Roma di Eriksson? Il calcio è pieno di sorprese" - In un'intervista a Libero l'ex allenatore Ottavio Bianchi ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli. 🔗msn.com

Bianchi: “Napoli è bellezza e gioia, lì ho ricevuto la vera lezione di vita. Ecco i tre valori che rimpiango di più nel calcio” - Ottavio Bianchi ha una voce pastosa e calda. Gentilissimo, disponibile, ironico. Vive a Bergamo Alta. Nella sua bella cas ... 🔗ilnapolionline.com