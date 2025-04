L’ombrello americano nell’Indo-Mediterraneo sta proteggendo l’Europa dagli Houthi

Houthi in Yemen, con l'obiettivo di ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso e riaffermare la deterrenza americana nella regione. La missione, denominata "Operation Rough Rider", si è sviluppata attraverso una strategia mirata a colpire le capacità operative e finanziarie degli Houthi, agendo su molteplici livelli.Finora, la campagna ha colpito oltre ottocento obiettivi, distruggendo infrastrutture fondamentali come centri di comando e controllo, sistemi di difesa aerea, depositi di armi avanzate e impianti di produzione di missili e droni. Sono stati eliminati anche numerosi combattenti e comandanti di rilievo, tra cui specialisti nella gestione di missili balistici e di velivoli senza pilota — si parla di diverse centinaia di vittime tra i militanti, ma anche diverse tra civili, complicando la dimensione politico-narrativa a livello locale e interno.

