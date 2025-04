Volley A1 femminile Sofia Turlà è la nuova palleggiatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia

In casa Bartoccini MC Restauri Perugia vi era la necessità di completare il reparto palleggiatrici. Ad affiancare Ricci, confermatissima, sarà Sofia Turlà, che proviene dall'Esperia Cremona, squadra militante in serie A2. L'annuncio è arrivato oggi da parte della stessa società rossonera.

