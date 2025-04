Gran Sasso funivia chiusa | lavori urgenti dopo segnalazione alla Procura

lavori per sostituire le funi portanti della funivia del Gran Sasso, con riapertura prevista entro agosto. Con la chiusura della stagione sciistica a Campo Imperatore, sono iniziati oggi i lavori di sostituzione delle funi portanti della funivia del Gran Sasso, che collega Fonte Cerreto (1.115 metri) a Campo Imperatore (2.130 metri). L'intervento, affidato alla ditta specializzata Graffer Srl di Lonato del Garda (Brescia), è finanziato con circa 4 milioni di euro provenienti da fondi comunali. La necessità di questo intervento è emersa dopo una segnalazione trasmessa alla Procura all'inizio della scorsa stagione, che aveva comportato la chiusura temporanea dell'impianto. Successivamente, l'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e stradale) aveva autorizzato la riapertura, imponendo però controlli mensili e rinnovi periodici del nulla osta.

