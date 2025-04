Scarcerazione negata Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame | Sono innocente

Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato uno sciopero della fame dal carcere dove è detenuto. Il senegalese, che si proclama innocente, ha scelto la protesta più estrema per ribadire la sua estraneità ai fatti.I suoi difensori si Sono recati nella casa circondariale di Rimini per incontrarlo e discutere della situazione, divenuta ancora più tesa dopo i recenti sviluppi giudiziari. Nel giro di pochi giorni, infatti, le speranze di Dassilva di ottenere la Scarcerazione Sono svanite: prima il gip Vinicio Cantarini ha respinto la richiesta di libertà, poi anche il tribunale del riesame di Bologna ha confermato la misura cautelare.Nonostante il doppio no dei giudici, Dassilva continua a gridare la propria innocenza, ora affidandosi alla lotta del digiuno. Ilrestodelcarlino.it - Scarcerazione negata, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame: “Sono innocente” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 28 aprile 2025 –, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, hato unodal carcere dove è detenuto. Il senegalese, che si proclama, ha scelto la protesta più estrema per ribadire la sua estraneità ai fatti.I suoi difensori sirecati nella casa circondariale di Rimini per incontrarlo e discuteresituazione, divenuta ancora più tesa dopo i recenti sviluppi giudiziari. Nel giro di pochi giorni, infatti, le speranze didi ottenere lasvanite: prima il gip Vinicio Cantarini ha respinto la richiesta di libertà, poi anche il tribunale del riesame di Bologna ha confermato la misura cautelare.Nonostante il doppio no dei giudici,continua a gridare la propria innocenza, ora affidandosi alla lotta del digiuno.

Omicidio Pierina Paganelli, legale Louis Dassilva: “Non è lui l’uomo nel video, chiederemo la scarcerazione” - (Adnkronos) – L'uomo inquadrato dalla telecamera nella sera dell'omicidio di Pierina Paganelli non sarebbe Louis Dassilva. "Non è lui la… L'articolo Omicidio Pierina Paganelli, legale Louis Dassilva: “Non è lui l’uomo nel video, chiederemo la scarcerazione” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Omicidio Pierina Paganelli, legale Louis Dassilva: “Non è lui l’uomo nel video, chiederemo la scarcerazione” - (Adnkronos) – L'uomo inquadrato dalla telecamera nella sera dell'omicidio di Pierina Paganelli non sarebbe Louis Dassilva. "Non è lui la persona ripresa dalla Cam3 della farmacia San Martino" sottolinea all'Adnkronos l'avvocato Riario Fabbri del 35enne senegalese, unico indagato per il delitto della 78enne testimone di Geova uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del suo […] 🔗periodicodaily.com

Omicidio Paganelli: nuova richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva, oggi l’interrogatorio decisivo - Si apre una nuova fase nelle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023. Al termine di una giornata intensa per lo sviluppo del caso, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, difensori di Louis Dassilva, hanno presentato un’istanza per la revoca della misura cautelare che da luglio scorso tiene l’indagato in carcere. Dassilva, 35 anni, originario del Senegal e vicino di casa della vittima, è accusato di essere l’autore dell’omicidio. 🔗thesocialpost.it

