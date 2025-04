Asllani Inter sarà addio! Già trovato il sostituto a centrocampo? I dettagli

Asllani Inter, sarà addio! Già trovato il sostituto a centrocampo? I dettagli sul futuro dell’albaneseIl futuro di Kristjan Asllani sembra sempre più distante dall’Inter. Il centrocampista albanese non avrebbe pienamente soddisfatto le aspettative del club, che starebbe valutando l’ipotesi di cederlo nella prossima sessione di mercato. La dirigenza, intanto, avrebbe già individuato il profilo del giovane destinato a prendere il suo posto in squadra. Ecco cosa riporta Gazzetta.It:sostituto Asllani- «Tra un paio di mesi il figlio d’arte tornerà a casa. L’intenzione dell’Inter era chiarissima, l’obiettivo già raggiunto. Marotta e Ausilio speravano che il primo anno vissuto Interamente con una prima squadra potesse far maturare il più piccolo degli Stankovic e permettergli il rientro alla base, e così è stato. Internews24.com - Asllani Inter, sarà addio! Già trovato il sostituto a centrocampo? I dettagli Leggi su Internews24.com ! Giàil? Isul futuro dell’albaneseIl futuro di Kristjansembra sempre più distante dall’. Il centrocampista albanese non avrebbe pienamente soddisfatto le aspettative del club, che starebbe valutando l’ipotesi di cederlo nella prossima sessione di mercato. La dirigenza, intanto, avrebbe già individuato il profilo del giovane destinato a prendere il suo posto in squadra. Ecco cosa riporta Gazzetta.It:- «Tra un paio di mesi il figlio d’arte tornerà a casa. L’intenzione dell’era chiarissima, l’obiettivo già raggiunto. Marotta e Ausilio speravano che il primo anno vissutoamente con una prima squadra potesse far maturare il più piccolo degli Stankovic e permettergli il rientro alla base, e così è stato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato Inter: bocciati Taremi, Correa e Asllani! Sarà addio a fine stagione? - di RedazioneMercato Inter: bocciati Taremi, Correa e Asllani! Sarà addio a fine stagione? I dettagli sulla situazione All’Inter, alcune riserve non sono riuscite a rappresentare un’alternativa credibile ai titolari. Anche se la decisione era già stata presa da tempo, la deludente prestazione nel derby con il Milan ha rafforzato le perplessità su tre elementi: Taremi, Correa e Asllani. L’unico che ha dato qualche segnale incoraggiante è stato Marko Arnautovic, ma il suo contributo resta insufficiente per avvicinarsi al livello di Lautaro e Thuram. 🔗internews24.com

Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: in estate sarà addio. Rischia anche Asllani - Da Correa a Taremi passando per Arnautovic e Asllani: in estate l`Inter cambierà e i giocatori che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport,... 🔗calciomercato.com

Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: in estate sarà addio. Rischia anche Asllani | Primapagina - 2025-04-25 08:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: in estate sarà addio. Rischia anche Asllani | Primapagina | Calciomercato.com Home Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: ... 🔗justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Disastro Taremi, ennesimo flop per Asllani: a fine stagione sarà addio; Inter, game over per Taremi e Asllani: sarà addio a fine stagione. Anguissa vicino al Chelsea; GdS - Taremi, Correa e Asllani: bonus finiti da tempo, sarà addio a fine stagione; Inter, alibi finiti per Correa, Taremi e Arnautovic: in estate sarà addio. Rischia anche Asllani. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online