Dove dormono i cardinali durante il Conclave?

Conclave che porterà all’elezione del nuovo Santo Padre, successore di Papa Francesco. A Roma sono attesi dunque da ogni angolo del mondo 135 cardinali elettori, che si riuniranno nella Cappella Sistina in totale segretezza. Dove alloggiano però i porporati durante le giornate di votazione? Ecco le stanze che li ospiteranno e come saranno organizzate le operazioni di sicurezza.durante il Conclave tutti i cardinali alloggiano a Santa MartaL’interno della Cappella Sistina (Imagoeconomica).Dal 1996 tutti i cardinali elettori che partecipano al Conclave alloggiano alla Domus Santa Marta, la stessa struttura in cui dal 2013 ha vissuto Papa Francesco. Ex lazzaretto pontificio nel XIX secolo per i malati di colera, è divenuta un vero e proprio albergo grazie a Giovanni Paolo II che pubblicò una costituzione apostolica intitolata Universi Dominici Gregis, in cui ha fissato le norme che regolano le elezioni. Lettera43.it - Dove dormono i cardinali durante il Conclave? Leggi su Lettera43.it Il Vaticano ha deciso: mercoledì 7 maggio avrà inizio ilche porterà all’elezione del nuovo Santo Padre, successore di Papa Francesco. A Roma sono attesi dunque da ogni angolo del mondo 135elettori, che si riuniranno nella Cappella Sistina in totale segretezza.alloggiano però i porporatile giornate di votazione? Ecco le stanze che li ospiteranno e come saranno organizzate le operazioni di sicurezza.iltutti ialloggiano a Santa MartaL’interno della Cappella Sistina (Imagoeconomica).Dal 1996 tutti ielettori che partecipano alalloggiano alla Domus Santa Marta, la stessa struttura in cui dal 2013 ha vissuto Papa Francesco. Ex lazzaretto pontificio nel XIX secolo per i malati di colera, è divenuta un vero e proprio albergo grazie a Giovanni Paolo II che pubblicò una costituzione apostolica intitolata Universi Dominici Gregis, in cui ha fissato le norme che regolano le elezioni.

