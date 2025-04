Telimar semifinale playout | ecco il nuovo capitolo nella sfida salvezza contro la Nuoto Catania

Telimar si prepara per un nuovo capitolo nella sfida salvezza contro la Nuoto Catania. Domani, martedì 29 aprile, alle 13,30 la squadra guidata da Gu Baldineti scenderà in vasca alla piscina comunale di Nesima per gara 2 della semifinale playout di Serie. Palermotoday.it - Telimar, semifinale playout: ecco il nuovo capitolo nella sfida salvezza contro la Nuoto Catania Leggi su Palermotoday.it Dopo la convincente vittoria in gara 1, ilsi prepara per unla. Domani, martedì 29 aprile, alle 13,30 la squadra guidata da Gu Baldineti scenderà in vasca alla piscina comunale di Nesima per gara 2 delladi Serie.

Cosa riportano altre fonti

Juve fuori dai quarti di Coppa Italia, Yildiz interrompe la striscia consecutiva di qualificazioni in semifinale: ecco quando è arrivata l’ultima eliminazione! - di Redazione JuventusNews24Juve fuori dai quarti di Coppa Italia, l’errore di Yildiz interrompe la striscia di qualificazioni consecutive alle semifinali di Coppa Italia: ecco a quando risale l’ultima eliminazione ai quarti Non solo Dusan Vlahovic. Anche Kenan Yildiz ha sbagliato dagli 11 metri nella lotteria dei rigori di Juve Empoli. L’errore del turco, però, è stato ancora più pesante. Già, perché i bianconeri sono stati eliminati dalla Coppa Italia in seguito al tiro sballato del numero 10. 🔗juventusnews24.com

Siamo quasi alle battute finali di "MasterChef Italia": ecco cosa è successo nella semifinale, tra un piatto della Lapponia e uno Campano - Un giro del mondo per tornare poi alla base e scegliere chi si contenderà il titolo di 14esimo MasterChef Italia la settimana prossima. Come si vede nel video qui sopra, è con grande stupore che gli aspiranti cuochi rimasti in gara hanno osservato una delle ospiti d’onore della puntata svelare un suo piatto. Per l’Invention Test, la Masterclass ha accolto la chef Amanda Eriksson. Protagonista di una storia incredibile che nasce da Älvsbyn, piccolo paese della Lapponia, nel nord della Svezia, e arriva in Italia. 🔗amica.it

Pallanuoto, si gioca gara 2 di semifinale playoff e playout. Recco e Brescia a caccia della finale scudetto - Archiviare rapidamente i risultati maturati in gara 1, recuperare le energie mentali e prepararsi a tornare subito in acqua. Il campionato di serie A1 Maschile ha lanciato lo sprint che condurrà ai verdetti di fine stagione e, senza avere il tempo di assorbire i risultati dello scorso fine settimana, è pronto ad affrontare gara 2 di semifinale dei playoff. Questa sera alla Bruno Bianchi, fischio d’inizio previsto alle ore 20:00, la Pallanuoto Trieste ospita l’AN Brescia. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Telimar, semifinale playout: ecco il nuovo capitolo nella sfida salvezza contro la Nuoto Catania; Il TeLiMar Palermo fa suo il derby in gara1 play-out con la Nuoto Catania; Pallanuoto, il Telimar piega la Roma ma non basta. La salvezza passa dal play-out col Catania; Pallanuoto, vittoria per il TeLiMar nell’ultima giornata di regular season. 🔗Cosa riportano altre fonti

Telimar, semifinale playout: ecco il nuovo capitolo nella sfida salvezza contro la Nuoto Catania - Domani, martedì 29 aprile, alle 13,30 la squadra guidata da Gu Baldineti scenderà in vasca alla piscina comunale di Nesima per gara 2 ... 🔗palermotoday.it

Pallanuoto, primo round dei playout al Telimar: battuta 15-10 la Nuoto Catania - La sfida per la permanenza in A1 regala spettacolo al pubblico della piscina comunale "Pietro Giliberti" di Terrasini. Il club dell'Addaura domina il match e riesce a gestire il ritorno degli etnei ne ... 🔗palermotoday.it

Pallanuoto: playout A1; Il primo derby va al Telimar Palermo - Gara 1 delle semifinali playout del campionato di A1 di pallanuoto va al Telimar, che piega 15-10 la Nuoto Catania. (ANSA) ... 🔗msn.com