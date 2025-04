Chi è il cardinale Anders Arborelius il carmelitano svedese da ex luterano a protagonista del Conclave

Anders Arborelius, il cardinale svedese tra i favoriti per l'elezione a Papa nel prossimo Conclave: 75 anni, si è convertito al cattolicesimo da luterano protestante. Di lui ha detto: "Io Pontefice? illusorio pensare che venga scelto qualcuno proveniente da questa parte del mondo". Leggi su Fanpage.it Chi è, iltra i favoriti per l'elezione a Papa nel prossimo: 75 anni, si è convertito al cattolicesimo daprotestante. Di lui ha detto: "Io Pontefice? illusorio pensare che venga scelto qualcuno proveniente da questa parte del mondo".

Arborelius, il cardinale svedese (e carmelitano): «Il prossimo Papa? Piuttosto fantasioso che scelgano me» - Intervista al carmelitano venuto dal Paese più secolarizzato d'Europa: «Perché mi fece cardinale? Era tipico di lui scegliere persone dalle periferie della Chiesa»

Anders Arborelius, chi è il cardinale che da luterano potrebbe diventare Papa - Svedese, classe 1949, il suo nome sta prendendo quota come possibile nuovo Papa. Quella del cardinale Anders Arborelius è una storia di conversione. Cresciuto come luterano protestante, si converte a 20 anni al cattolicesimo. Una delle particolarità relative ad Arborelius è che è stato il primo porporato svedese della storia dai tempi della riforma luterana e primo cardinale dei Paesi nordici europei.

Conclave 2025, il cardinale Arborelius: "Penso sarà lungo" - Sarà un conclave lungo quello che sta per iniziare, almeno secondo uno degli elettori e papabili, il cardinale Anders Arborelius. "Se il conclave sarà lungo? Penso lo sarà. Ci sono tanti cardinali nuovi e le persone devono conoscersi", ha detto rispondendo ai cronisti il vescovo di Stoccolma fuori dalla Sala del Sinodo in Vaticano. Oggi i cardinali si riuniscono per decidere, tra le altre cose, la data di inizio del conclave.

