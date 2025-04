Comunali di Genova una vignetta per Piciocchi dopo gli attacchi social a Salis | Foto

dopo la polemica innescata dalle parole del capogruppo di Forza Italia in Senato Gasparri che aveva detto: “La politica non si inventa, le elezioni non sono un concorso di bellezza”. La candidata del centrosinistra: “Sconfortante vedere uomini che parlano così delle donne” Ilsecoloxix.it - Comunali di Genova, una vignetta per Piciocchi dopo gli attacchi social a Salis | Foto Leggi su Ilsecoloxix.it Pioggia di reazionila polemica innescata dalle parole del capogruppo di Forza Italia in Senato Gasparri che aveva detto: “La politica non si inventa, le elezioni non sono un concorso di bellezza”. La candidata del centrosinistra: “Sconfortante vedere uomini che parlano così delle donne”

Comunali: Piciocchi, "Nella mia Genova 20mila nuovi posti di lavoro" - Il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi promette la creazione di 20 mila nuovi posti di lavoro a Genova nei prossimi anni. Piciocchi, attuale vicesindaco reggente, lo annuncia in un una nota specificando che "Non è una scommessa, è il nostro impegno per Genova: 20 mila nuovi posti... 🔗genovatoday.it

Comunali: Piciocchi, "Nella mia Genova 20 mila nuovi posti di lavoro" - Il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi promette la creazione di 20 mila nuovi posti di lavoro a Genova nei prossimi anni. Piciocchi, attuale vicesindaco reggente, lo annuncia in un una nota specificando che "Non è una scommessa, è il nostro impegno per Genova: 20 mila nuovi posti...

Elezioni comunali Genova 2025, Pietro Piciocchi candidato sindaco: chi è - Pietro Piciocchi si candida a sindaco alle elezioni comunali in programma a Genova nel 2025. “Accetto la candidatura con passione e determinazione, per mettere al centro i cittadini. Il nostro ruolo è al loro servizio”, ha detto il sindaco facente funzioni di Genova questa mattina all’auditorium dell’Acquario per la presentazione della sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative genovesi per la coalizione di centrodestra. 🔗lapresse.it

I programmi di Piciocchi e Salis, "il sociale" come ago della bilancia - È scontro sulle parole del senatore Gasparri sulla "bellezza" della candidata progressista: la dura presa di posizione del centrosinistra ... 🔗primocanale.it

Gasparri, Salis e i concorsi di bellezza, il centrodestra sulle barricate: “Basta fare la vittima” - Marco Bucci, Pietro Piciocchi e Ilaria Cavo replicano alle polemiche nate dopo il commento dell'ex ministro sulla candidata di centrosinistra: "Tante parole, ma mancano i contenuti" ... 🔗genova24.it

Comunali, ecco i candidati di Vince Genova per Piciocchi: “La nostra è l’unica vera lista civica” - Cassibba: "Difficile raggiungere i risultati del 2022 ma contribuiremo alla vittoria". In corsa anche l'ex totiano Lo Grasso coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio. 🔗msn.com