La Promessa Anticipazioni 29 aprile 2025 | Manuel e Jana pronti a sposarsi mentre Julia la nuova ospite tormenta Curro

Promessa in onda il 29 aprile 2025 su Rete4. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel riferirà a Jana che il nuovo parroco è pronto a sposarli in segreto mentre Julia comincerà a fare strane domande a Curro. Il barone ne sarà infastidito. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 29 aprile 2025: Manuel e Jana pronti a sposarsi mentre Julia, la nuova ospite, tormenta Curro Leggi su Comingsoon.it Vediamo cosa succederà nella puntata de Lain onda il 29su Rete4. Ledell'episodio della Soap ci rivelano cheriferirà ache il nuovo parroco è pronto a sposarli in segretocomincerà a fare strane domande a. Il barone ne sarà infastidito.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento Anticipazioni 29 aprile 2025: Kahraman fa una promessa ad Oylum. Ecco di che cosa si tratta... - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 29 aprile 2025 su Canale 5: Kahraman, dispiaciuto per Oylum, le promette che farà di tutto per aiutarla... 🔗comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni 7 aprile: Don Lorenzo smaschera Don Alonso - Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova attesissima puntata de La Promessa in onda lunedì 7 aprile 2025. Ci saranno colpi di scena: Don Lorenzo svelerà una verità che riguarda Don Alonso. La puntata de La Promessa di lunedì 7 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Lorenzo vedrà Don Alonso che bacia Maria Antonia e ne parlerà con Cruz. Intanto, Ayala sta studiando un nuovo piano per Martina, la quale è completamente distrutta. 🔗movieplayer.it

La Promessa, anticipazioni 5 aprile: Vera si riavvicina a Lope - Vediamo cosa accadrà nella puntata di sabato 5 aprile de La Promessa. Vera e Lope si riavvicinano, mentre Virtudes deve dare una notizia preoccupante. La puntata de La Promessa di sabato 5 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: una decisione di Catalina farà compiere una scelta clamorosa ad Adriano. Intanto, Vera si riavvicina a Lope. Virtudes rientra alla tenuta con una notizia estremamente preoccupante che riguarda il figlio e i suoceri. 🔗movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

La Promessa: anticipazioni ad lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio! Jana sposerà Manuel?; La Promessa, anticipazioni 29 marzo: Curro e Manuel aiutano Martina; La Promessa, le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024; La Promessa, anticipazioni 29 gennaio: Don Alonso caccia Don Lorenzo, Curro deciso a partire per il fronte. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Promessa, anticipazioni martedì 29 Aprile 2025: la freddezza di Petra - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Tradimento Anticipazioni 29 aprile 2025: Kahraman fa una promessa ad Oylum. Ecco di che cosa si tratta... - Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 aprile 2025, alle 14:10, Kahraman fa una promessa ad Oylum: farà tutto ciò che è i ... 🔗msn.com

La Promessa, puntate dal 28 al 4 maggio: ecco le anticipazioni - Nelle puntate tra il 28 aprile e il 4 maggio di La Promessa: Manuel e Jana sono pronti a sposarsi in segreto e Marcelo viene assunto alla tenuta ... 🔗105.net