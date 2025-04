Esce con gli amici e non rientra a casa scomparso a Barletta il 26enne Francesco Diviesti | ricerche in corso

Francesco Diviesti, 26enne di Barletta. "È uscito come fanno tutti i ragazzi della sua età ma non ha fatto rientro a casa e non ha avvisato i suoi genitori che sono preoccupatissimi", ha detto l'avvocato della famiglia. Il padre ha provato a telefonargli ma il cellulare risulterebbe spento. Leggi su Fanpage.it Dalla mezzanotte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile non si hanno più notizie didi. "È uscito come fanno tutti i ragazzi della sua età ma non ha fatto rientro ae non ha avvisato i suoi genitori che sono preoccupatissimi", ha detto l'avvocato della famiglia. Il padre ha provato a telefonargli ma il cellulare risulterebbe spento.

