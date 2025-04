La Spagna paralizzata da un enorme blackout elettrico

Il 28 aprile la Spagna è stata colpita da un enorme blackout elettrico, ha annunciato l'operatore spagnolo Red Electrica, secondo cui "tutte le risorse sono mobilitate per risolvere il problema".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Un enorme blackout ha colpito il Porto Rico: più di un milione di persone al buio - L’isola di Porto Rico, territorio statunitense nel mar dei Caraibi, è stata colpita da un massiccio blackout. Da ieri pomeriggio gran parte della popolazione locale si è ritrovata senza elettricità, e per riattivare i servizi in modo regolare potrebbe volerci molto tempo, oltre le settantadue ore. Secondo le società private che si occupano della distribuzione di energia agli abitanti, non hanno idea di cosa abbia provocato il corto circuito. 🔗metropolitanmagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

La Spagna paralizzata da un enorme blackout elettrico; Blackout in Spagna: quasi tutto il Paese è senza elettricità. Internet bloccato, stop al traffico aereo e ferroviario. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La Spagna paralizzata da un enorme blackout elettrico - Il 28 aprile la Spagna è stata colpita da un enorme blackout elettrico, ha annunciato l’operatore spagnolo Red Electrica, secondo cui “tutte le risorse sono mobilitate per risolvere il problema”. Legg ... 🔗internazionale.it

Blackout Spagna e Portogallo, cosa lo ha provocato? Non escluso l'attacco informatico - Il blackout elettrico in Spagna sta avendo ripercussioni anche in alcuni comuni del sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona ... 🔗msn.com

Mega blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Trasporti in tilt, giù telefoni e internet - Un gigantesco blackout in Spagna, Portogallo e parti della Francia. Stop a telefonia e internet, evacuate metro, voli cancellati. Ecco cosa è successo e perché. 🔗gazzetta.it