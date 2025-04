Il terzo ko che fa tremare Inzaghi e discutere sul futuro | cosa succede all’Inter

Mai vero come stavolta, è crisi Inter. Con la Roma terza sconfitta consecutiva, ma anche la più pesante perché il Napoli allunga a +3 mettendo le mani su mezzo Scudetto. O forse qualcosa di più, considerato che Conte ha sulla carta un calendario piuttosto agevole.Con il nostro Alessio Lento, nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato in onda sul nostro canale Youtube, si è analizzato proprio il momentaccio di Lautaro Martinez e compagni, con focus sul futuro di Simone Inzaghi.Marotta ha sempre parlato di formalità per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto, ovvero del rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026, tuttavia bisognerà anche capire come andrà a finire la stagione.

