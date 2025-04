Buffon | Contro la Norvegia servirà un po’ di follia il messaggio deve essere chiaro Motta-Juve? Convinto di una cosa

Buffon, ex portiere ed attuale capo delegazione dell’Italia, sulla possibile qualificazione al Mondiale. I dettagli Gianluigi Buffon ha parlato in occasione del Premio Nazionale MCL-USSI del momento dell’Italia. SFIDA ALLA Norvegia – «C’è un Mondiale da conquistare, questo è il primo obiettivo. A giugno ci sarà una partita di grande valore, ma ad un . Calcionews24.com - Buffon: «Contro la Norvegia servirà un po’ di follia, il messaggio deve essere chiaro. Motta-Juve? Convinto di una cosa» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Gianluigi, ex portiere ed attuale capo delegazione dell’Italia, sulla possibile qualificazione al Mondiale. I dettagli Gianluigiha parlato in occasione del Premio Nazionale MCL-USSI del momento dell’Italia. SFIDA ALLA– «C’è un Mondiale da conquistare, questo è il primo obiettivo. A giugno ci sarà una partita di grande valore, ma ad un .

Ne parlano su altre fonti

Figlio Buffon, grande talento il discendente del padre Gigi: cosa ha fatto contro la Norvegia? - Figlio Buffon, il primogenito dell’ex portiere della Juventus è andato in goal contro la Repubblica Ceca (Under 18). Un grande passo in avanti Step by step, imparare dagli errori e ovviamente fare un passo in avanti per continuare a crescere. Questa è la grande sintesi del figlio di Gigi Buffon, Louis Thomas, autore contro la […] 🔗calcionews24.com

Bijol sfida il Milan: «Servirà l’apporto offensivo di noi difensori? Fare come Solet contro l’Inter sarà difficile ma…» - di RedazioneIl difensore dell’Udinese, Jaka Bijol, ha parlato così nel prepartita del match contro il Milan facendo riferimento al gol di Solet contro l’Inter Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Udinese Milan, il difensore dei friulani, Jaka Bijol, accostato anche al calciomercato Inter, ha fatto riferimento alla rete segnata a San Siro dal suo compagno di reparto Oumar Solet, anch’esso finito nel mirino dei nerazzurri. 🔗internews24.com

Buffon: "Dopo la finale di Berlino piangemmo abbracciati". Su Ronaldo e la sfuriata contro l'arbitro Oliver... - Gigi Buffon è intervenuto alle Officine Grandi Riparazioni di Torino per presentare il suo libro: `Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi`. Durante... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stasera Germania-Italia, la scommessa di Buffon: «Se rimontiamo mi trasferisco a Dortmund». Cosa serve agli Azzurri per qualificarsi; Buffon: «Contro la Norvegia servirà un po' di follia». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne