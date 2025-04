Lo chef di McTominay a Sky | Un professionista come pochi Vuole mangiare presto si attiene agli orari inglesi

McTominay. Il giornalista Sky ha intervistato lo chef personale di Scott proprio per conoscere meglio il centrocampista.Lo chef di McTominay: «Stasera mangerà qualcosa con il pomodoro»«Ho incontrato un professionista come pochi. Stasera mangerà qualcosa con il pomodoro».come ha conosciuto McTominay?«Ho avuto la fortuna grazie a un mio amico. Ha voluto puntare su di me, Scott è un professionista. Scambiamo qualche battuta sul calcio».«A lui piacciono le barbabietole. La prima volta era un po’ spaventato su cosa gli proponevo. Ma lui apprezza, accetta sempre cosa gli propongo. Ogni tanto eccediamo ma è sempre super ligio a lavoro. Ilnapolista.it - Lo chef di McTominay a Sky: «Un professionista come pochi. Vuole mangiare presto, si attiene agli orari inglesi» Leggi su Ilnapolista.it Massimo Ugolini, inviato di Sky a Napoli, commenta la prestazione di ieri del Napoli di Antonio Conte che ha battuto 2-0 il Torino grazie alla doppietta di Scott. Il giornalista Sky ha intervistato lopersonale di Scott proprio per conoscere meglio il centrocampista.Lodi: «Stasera mangerà qualcosa con il pomodoro»«Ho incontrato un. Stasera mangerà qualcosa con il pomodoro».ha conosciuto?«Ho avuto la fortuna grazie a un mio amico. Ha voluto puntare su di me, Scott è un. Scambiamo qualche battuta sul calcio».«A lui piacciono le barbabietole. La prima volta era un po’ spaventato su cosa gli proponevo. Ma lui apprezza, accetta sempre cosa gli propongo. Ogni tanto eccediamo ma è sempre super ligio a lavoro.

