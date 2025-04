McTominay 11 goal in serie A numeri da centravanti aggiunto

numeri impressionanti per McTominay in serie A. Scott McTominay, centrocampista del Napoli, con la doppietta di ieri che ha portato al successo dei partenopei contro il Torino.

