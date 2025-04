Trump spinge per una tregua russo-ucraina permanente frustrazione verso Putin e Zelensky

Trump vuole una tregua russo-ucraina permanente": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca nel suo briefing. Leavitt ha detto ai giornalisti che Trump e' sempre più frustrato da Vladimir Putin e da Volodymyr Zelensky e che entrambi devono sedersi al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra. La portavoce ha riconosciuto che Putin ha proposto un nuovo cessate il fuoco temporaneo ma ha ribadito che il presidente Trump vuole un cessate il fuoco permanente. Quotidiano.net - Trump spinge per una tregua russo-ucraina permanente, frustrazione verso Putin e Zelensky Leggi su Quotidiano.net "Il presidentevuole una": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca nel suo briefing. Leavitt ha detto ai giornalisti chee' sempre più frustrato da Vladimire da Volodymyre che entrambi devono sedersi al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra. La portavoce ha riconosciuto cheha proposto un nuovo cessate il fuoco temporaneo ma ha ribadito che il presidentevuole un cessate il fuoco

Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” - (Adnkronos) – "Buone notizie" sulla tregua tra Russia e Ucraina. Donald Trump non scende nei dettagli ma si mostra moderatamente… L'articolo Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Guerra dei dazi, Trump concede una tregua a Canada e Messico - Il presidente americano Donald Trump ha sospeso la prevista applicazione dei nuovi dazi del 25% sui prodotti importati da Canada e Messico. Ha deciso di concedere una tregua di 30 giorni dopo una serie di telefonate coi leader dei due Paesi confinanti. La posizione di Trump La minaccia di tali pesanti dazi serviva, nelle intenzioni di Trump, a costringere Canada e Messico a cooperare di più nella guerra contro narcotraffico e immigrazione clandestina. 🔗strumentipolitici.it

Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace - «Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, “Meet the Press” della Nbc, ... 🔗ilmattino.it

Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: la tregua prima della pace - «Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, “Meet the Press” della Nbc, ... 🔗ilgazzettino.it