Movimento Mediterraneo Grottaglie | Prendiamo atto dell’espulsione di Francesco Donatelli dal PD

Movimento Mediterraneo Grottaglie prende atto con interesse della decisione del Partito Democratico di espellere il proprio capogruppo consiliare, Francesco Donatelli.Rispettiamo le dinamiche interne agli altri partiti politici, tuttavia, non possiamo ignorare le implicazioni che tale decisione avrà sul panorama politico locale e sull’assetto del Consiglio Comunale di Grottaglie.Notiamo come il PD chieda patenti di democrazia ed antifascismo a destra e a manca, ma poi applichi comportamenti e disposizioni fasciste nel meritoFrancesco Donatelli ha rappresentato per anni una voce significativa all’interno della sinistra, del PD Grottagliese e in Consiglio Comunale. La sua espulsione solleva interrogativi sulle motivazioni profonde che hanno portato a questa rottura e sulle conseguenze che ne deriveranno per la maggioranza e per la dialettica democratica in città. Tarantinitime.it - Movimento Mediterraneo Grottaglie: Prendiamo atto dell’espulsione di Francesco Donatelli dal PD Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoIlprendecon interesse della decisione del Partito Democratico di espellere il proprio capogruppo consiliare,.Rispettiamo le dinamiche interne agli altri partiti politici, tuttavia, non possiamo ignorare le implicazioni che tale decisione avrà sul panorama politico locale e sull’assetto del Consiglio Comunale di.Notiamo come il PD chieda patenti di democrazia ed antifascismo a destra e a manca, ma poi applichi comportamenti e disposizioni fasciste nel meritoha rappresentato per anni una voce significativa all’interno della sinistra, del PDse e in Consiglio Comunale. La sua espulsione solleva interrogativi sulle motivazioni profonde che hanno portato a questa rottura e sulle conseguenze che ne deriveranno per la maggioranza e per la dialettica democratica in città.

