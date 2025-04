Due fratelli accerchiati e aggrediti | c' è un primo sospetto caccia agli altri responsabili

aggrediti a Priverno, nell’area del parcheggio del castello di San Martino. Vittime due fratelli, entrambi noti alle forze di polizia, che hanno raccontato ai carabinieri di essere stati accerchiati e poi colpiti anche con armi da taglio da un gruppo di persone di nazionalità straniera. Per i due. Latinatoday.it - Due fratelli accerchiati e aggrediti: c'è un primo sospetto, caccia agli altri responsabili Leggi su Latinatoday.it a Priverno, nell’area del parcheggio del castello di San Martino. Vittime due, entrambi noti alle forze di polizia, che hanno raccontato ai carabinieri di essere statie poi colpiti anche con armi da to da un gruppo di persone di nazionalità straniera. Per i due.

