Spagna, il Portogallo e parte del sud della Francia, lasciando milioni di persone senza elettricità. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:50, ma le cause restano ancora sconosciute, con alcuni che ipotizzano un possibile cyberattacco. Nel video, un cittadino racconta il caos che ha seguito il blocco della metropolitana, con il servizio sospeso e migliaia di pendolari costretti a cercare alternative. L’interruzione ha anche causato disagi nei trasporti, con voli cancellati e una rete Internet paralizzata. Rete Elettrica, l’operatore nazionale spagnolo, ha comunicato che il ripristino dell’elettricità è iniziato nelle zone nord e sud della penisola, ma si prevede che il ritorno alla normalità richiederà dalle sei alle dieci ore. Panorama.it - La metropolitana in Spagna bloccata dal blackout Leggi su Panorama.it Un’importante interruzione di corrente ha paralizzato la, il Portogallo e parte del sud della Francia, lasciando milioni di persone senza elettricità. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:50, ma le cause restano ancora sconosciute, con alcuni che ipotizzano un possibile cyberattacco. Nel video, un cittadino racconta il caos che ha seguito il blocco della, con il servizio sospeso e migliaia di pendolari costretti a cercare alternative. L’interruzione ha anche causato disagi nei trasporti, con voli cancellati e una rete Internet paralizzata. Rete Elettrica, l’operatore nazionale spagnolo, ha comunicato che il ripristino dell’elettricità è iniziato nelle zone nord e sud della penisola, ma si prevede che il ritorno alla normalità richiederà dalle sei alle dieci ore.

