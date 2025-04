Sorpreso a rubare birra al supermercato aggredisce l' addetto alla vigilanza | arrestato

rubare alcune bottiglie di birra, poi si sarebbe scagliato contro l'addetto alla vigilanza che lo aveva fermato all’uscita del supermercato. La polizia di Stato di Verona, nella serata di sabato, ha dunque tratto in arresto il 38enne cittadino marocchino. Erano. Veronasera.it - Sorpreso a rubare birra al supermercato, aggredisce l'addetto alla vigilanza: arrestato Leggi su Veronasera.it Prima avrebbe provato aalcune bottiglie di, poi si sarebbe scagliato contro l'che lo aveva fermato all’uscita del. La polizia di Stato di Verona, nella serata di sabato, ha dunque tratto in arresto il 38enne cittadino marocchino. Erano.

