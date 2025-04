Schianto in via Marconi ci sono 4 feriti Tra loro una ragazzina di 13 anni | sul posto i soccorsi

feriti e traffico in tilt. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, in via Marconi. Coinvolti due mezzi che per cause ancora da chiarire si sono scontrati tra di loro. feriti un uomo di 35 anni, due donne di 25 e 29. Anconatoday.it - Schianto in via Marconi, ci sono 4 feriti. Tra loro una ragazzina di 13 anni: sul posto i soccorsi Leggi su Anconatoday.it ANCONA - Quattroe traffico in tilt. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, in via. Coinvolti due mezzi che per cause ancora da chiarire siscontrati tra diun uomo di 35, due donne di 25 e 29.

