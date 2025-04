Ogliastro Cilento una nuova Casetta del Libro dedicata ad Angelo Vassallo

Ogliastro Cilento, è stata inaugurata una nuova "Casetta del Libro" dedicata ad Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ogliastro Futura con il supporto della Fondazione Angelo Vassallo, vuole celebrare i valori della. Salernotoday.it - Ogliastro Cilento, una nuova Casetta del Libro dedicata ad Angelo Vassallo Leggi su Salernotoday.it Nella frazione di Finocchito, a, è stata inaugurata unadelad, il Sindaco Pescatore. L’iniziativa, promossa dall’AssociazioneFutura con il supporto della Fondazione, vuole celebrare i valori della.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova casetta del bookcrossing a Carignano - Nel centro est cittadino arriva un'altra casetta book crossing: la struttura sorge in piazza Carignano ed è stata installata con il supporto dell'area tecnica municipale su istanza del Civ Carignano Genova Confcommercio, nell'ambito di un patto di collaborazione con il Municipio Centro Est. La... 🔗genovatoday.it

Amici 24, una nuova classifica scatena tensioni in casetta tra i ballerini - Nel corso del daytime di Amici 24 di oggi, martedì 15 aprile, i ballerini hanno stilato una nuova classifica per chi meriterebbe di andare in finale e i risultati hanno portato a nuove tensioni in casetta. 🔗comingsoon.it

Ogliastro Cilento, volo di 30 metri in un burrone con l'auto: miracolosamente salva 45enne - Si è salvata miracolosamente dopo un volo di circa 30 metri con l?auto in un dirupo. L?incidente è avvenuto, stamane, in via Difesa, nel territorio comunale di Ogliastro... 🔗ilmattino.it

Approfondimenti da altre fonti

Ogliastro Cilento, una nuova Casetta del Libro dedicata ad Angelo Vassallo; Ogliastro Cilento, la Fondazione Vassalo inaugura una nuova Casetta del Libro; ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLA VICINA DI CASA. CARABINIERI ESEGUONO MISURA CAUTELARE; Ogliastro Cilento: inaugurata la terza Casa del Libro. È intitolata ad Angelo Vassallo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Ogliastro Cilento nasce una nuova "Casetta del Libro" dedicata ad Angelo Vassallo - Nella frazione di Finocchito, a Ogliastro Cilento, è stata inaugurata una nuova "Casetta del Libro" dedicata alla memoria di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. L’iniziativa, promossa ... 🔗cilentonotizie.it

Ogliastro Cilento, una nuova Casetta del Libro dedicata ad Angelo Vassallo - La Casetta del Libro è pensata come uno spazio aperto a tutti: chiunque potrà prendere o lasciare un libro, contribuendo a creare un presidio di cultura e condivisione ... 🔗salernotoday.it

Ogliastro Cilento: inaugurata la terza “Casa del Libro”. È intitolata ad Angelo Vassallo - Ieri, domenica 27 aprile, ad Ogliastro Cilento è stata inaugurata la terza “ Casa del Libro “, un’iniziativa culturale significativa che arricchisce ulteriormente il territorio. La casetta è stata ... 🔗infocilento.it