Impegno sociale e attenzione agli ultimi Il premio Carli nel solco di papa Francesco

papa Francesco vogliamo celebrare, in suo onore, i seminatori di speranza: chi ha scelto di impegnarsi in prima persona con coraggio e abnegazione per costruire una società migliore", spiega Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dello statista che fu Governatore della Banca d'Italia e Ministro del Tesoro.Sarà intitolata infatti a papa Francesco e interamente dedicata, nel solco dei suoi insegnamenti, all'Impegno sociale e all'attenzione agli ultimi la XVI Edizione del premio Guido Carli, in programma a Roma il 9 maggio 2025 alle ore 17.30 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica."Il potere della condivisione contro la debolezza dell'arroganza. Questo è il messaggio che lanceremo attraverso le donne e gli uomini che riceveranno il premio Guido Carli, raccogliendo l'invito del Presidente Mattarella a tradurre la riconoscenza nei confronti del Pontefice con la responsabilità di adoperarsi per gli obiettivi che ha sempre perseguito: la solidarietà, il dovere di vicinanza ai più deboli, la pace.

