La Congregazione dei Cardinali in Vaticano in attesa dell' inizio del Conclave previsto per il 7 maggio che porterà alla nomina di un nuovo papa

Cardinali in Vaticano prima di entrare nella quinta riunione della Congregazione generale in cui è stata decisa, tra le altre cose, la data del 7 maggio come inizio del Conclave che porterà all’elezione del nuovo papa. Leggi anche › 4 libri da leggere su papa Francesco Nelle immagini, tra gli altri, il cardinale sudafricano Wilfrid Fox Napier, l’italiano Pierbattista Pizzaballa, il cardinale salvadoregno Gregorio Rosa Chavez, l’austriaco Christoph Schonborn che arrivando ha detto: «Spero che avremo un buon pastore». E ancora, si vedono il cardinale Celestino Aòs Braco, l’italiano Giuseppe Versaldi, il venezuelano Baltazar Enrique Porras Cardozo e il congolese Fridolin Ambongo. Iodonna.it - La Congregazione dei Cardinali in Vaticano in attesa dell'inizio del Conclave previsto per il 7 maggio, che porterà alla nomina di un nuovo papa. Leggi su Iodonna.it Roma, 28 apr. (askanews) – L’arrivo deiinprima di entrare nella quinta riunionegenerale in cui è stata decisa, tra le altre cose, la data del 7comedelcheall’elezione del. Leggi anche › 4 libri da leggere suFrancesco Nelle immagini, tra gli altri, il cardinale sudafricano Wilfrid Fox Napier, l’italiano Pierbattista Pizzab, il cardinale salvadoregno Gregorio Rosa Chavez, l’austriaco Christoph Schonborn che arrivando ha detto: «Spero che avremo un buon pastore». E ancora, si vedono il cardinale Celestino Aòs Braco, l’italiano Giuseppe Versaldi, il venezuelano Baltazar Enrique Porras Cardozo e il congolese Fridolin Ambongo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Vaticano diffonde le immagini della salma di Papa Francesco. Oggi la prima congregazione dei cardinali. Sabato 26 aprile i funerali - Le prime immagini diffuse dal Vaticano mostrano Papa Francesco deposto nella bara nella Cappella di Santa Marta, con un rosario tra le mani. Come atteso, è vestito con la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca. Oggi la salma del Pontefice resterà a Santa Marta, domani sarà portata a San Pietro ed esposta ai fedeli fino a poche ore prima dei funerali che si terranno sabato 26 aprile,... 🔗feedpress.me

Vaticano, prima Congregazione cardinali - 8.05 Si riunisce la prima Congregazione dei cardinali, nell'aula nuova del Sinodo, che dovrebbe ufficializzare la data dei funerali di Papa Francesco. Secondo le indicazioni dell'Ordo Exsequiarum Roman Pontificis, il testo liturgico che definisce le regole e le modalità di cosa avviene dopo la morte di un Pontefice, i funerali si dovrebbero celebrare tra il quarto e il sesto dalla morte, quindi tra venerdì e domenica. 🔗servizitelevideo.rai.it

Il Vaticano diffonde le prime foto della salma di Papa Francesco: la casula rossa, la mitra e il rosario. Iniziata la Congregazione dei cardinali per decidere la data dei funerali. Il cordoglio di Pechino - Papa Francesco è morto il 21 aprile, lunedì di Pasquetta. Oggi verrà decisa la data dei funerali 🔗xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

Vaticano: attesa per la data del Conclave, cardinali in Congregazione; Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ufficiale la data; La Santa Sede conferma: Il Conclave comincerà il 7 maggio con 133 cardinali sotto gli ottant'anni - A Torino la prima Ostensione multimediale della Sindone, 'dedicata al Papa; La Congregazione dei cardinali in Vaticano: conclave inizierà il 7. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vaticano: attesa per la data del Conclave, cardinali in Congregazione - In Vaticano i cardinali si sono riuniti nella Congregazione Generale per decidere la data del Conclave. In vista dell’appuntamento più solenne, il Vaticano ha già disposto la chiusura della Cappella S ... 🔗msn.com

Vaticano. Riprese le congregazioni generali. Attesa per la data del Conclave - I cardinali sono tornati a riunirsi questa mattina nell'Aula del Sinodo. E da oggi ogni giorno è buono per decidere l'inizio delle operazioni di voto nella Sistina. Il programma dei novendiali ... 🔗msn.com

Conclave, nuova congregazione in Vaticano: la decisione sulla data di inizio - Verso il Conclave: congregazione in Vaticano dei cardinali per la data di inizio delle discussioni per la scelta del nuovo Papa. 🔗msn.com