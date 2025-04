Dimesso dall’ospedale 26enne muore il giorno dopo per hantavirus | è la terza vittima del raro virus dei topi che ha ucciso anche la moglie di Gene Hackman

hantavirus (HPS), una grave infezione respiratoria legata ai roditori. Il decesso risale al 6 marzo scorso ma solo ora il New York Post ne dà notizia, ricostruendo come sia avvenuta il giorno dopo essere stato Dimesso da un ospedale locale, dove si era recato lamentando sintomi gravi ma dove, secondo la famiglia, il virus non era stato considerato una possibilità concreta. È la terza morte per hantavirus registrata quest’anno nella Contea di Mono, in California, e arriva a poche settimane di distanza da un altro caso che ha scosso l’opinione pubblica americana: la morte, a febbraio, di Betsy Arakawa, moglie dell’attore Gene Hackman, deceduta per lo stesso virus nella loro casa in New Mexico. Ilfattoquotidiano.it - Dimesso dall’ospedale, 26enne muore il giorno dopo per hantavirus: è la terza vittima del raro virus dei topi che ha ucciso anche la moglie di Gene Hackman Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una malattia rara, spesso sottovalutata, che può trasformarsi in un killer silenzioso. Rodrigo Becerra, un giovane californiano di 26 anni, è morto scorso per Sindrome Polmonare da(HPS), una grave infezione respiratoria legata ai roditori. Il decesso risale al 6 marzo scorso ma solo ora il New York Post ne dà notizia, ricostruendo come sia avvenuta ilessere statoda un ospedale locale, dove si era recato lamentando sintomi gravi ma dove, secondo la famiglia, ilnon era stato considerato una possibilità concreta. È lamorte perregistrata quest’anno nella Contea di Mono, in California, e arriva a poche settimane di distanza da un altro caso che ha scosso l’opinione pubblica americana: la morte, a febbraio, di Betsy Arakawa,dell’attore, deceduta per lo stessonella loro casa in New Mexico.

