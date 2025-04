Coop Centro Italia sciopero alla sede di Castiglione del Lago

sciopero delle lavoratrici e i lavoratori del magazzino e della sede di Coop Centro Italia, a Castiglione del Lago, rappresentati da Filcams Cgil, hanno deciso di incrociare le braccia con uno sciopero di 8 ore in programma mercoledì 30 aprile e di organizzare nello stesso giorno un presidio. Perugiatoday.it - Coop Centro Italia, sciopero alla sede di Castiglione del Lago Leggi su Perugiatoday.it delle lavoratrici e i lavoratori del magazzino e delladi, adel, rappresentati da Filcams Cgil, hanno deciso di incrociare le braccia con unodi 8 ore in programma mercoledì 30 aprile e di organizzare nello stesso giorno un presidio.

