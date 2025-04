Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP | il vero balzo se vince un’altra partita a Madrid

Matteo Arnaldi prosegue il proprio cammino nell’ATP Masters 1000 di Madrid, in Spagna: l’azzurro con il successo odierno sale a quota 1310 punti in classifica, mentre nell’aggiornamento di lunedì 21 aprile si trovava a 1240, e scala due posizioni, salendo dal 44° al 42° posto.L’azzurro salirebbe a quota 1410 e si porterebbe in 37ma piazza con il passaggio ai quarti di finale, mentre andando ancora avanti guadagnerebbe ulteriore terreno: l’ingresso in semifinale varrebbe quota 1610, con approdo al 32° posto.Ogni ulteriore passo in avanti nel torneo equivarrebbe ad un nuovo guadagno in classifica: l’accesso in finale porterebbe Arnaldi a quota 1860, salendo al 26° posto virtuale, infine un successo nel torneo consentirebbe all’azzurro di portarsi a 2210, che al momento varrebbe il 20° posto. Oasport.it - Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP: il vero balzo se vince un’altra partita a Madrid Leggi su Oasport.it prosegue il proprio cammino nell’ATP Masters 1000 di, in Spagna: l’azzurro con il successo odierno sale a quota 1310 punti in classifica, mentre nell’aggiornamento di lunedì 21 aprile si trovava a 1240, e scala due, salendo dal 44° al 42° posto.L’azzurro salirebbe a quota 1410 e si porterebbe in 37ma piazza con il passaggio ai quarti di finale, mentre andando ancora avanti guadagnerebbe ulteriore terreno: l’ingresso in semifinale varrebbe quota 1610, con approdo al 32° posto.Ogni ulteriore passo in avanti nel torneo equivarrebbe ad un nuovo guadagno in classifica: l’accesso in finale porterebbea quota 1860, salendo al 26° posto virtuale, infine un successo nel torneo consentirebbe all’azzurro di portarsi a 2210, che al momento varrebbe il 20° posto.

